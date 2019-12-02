ترامب يرفض المشاركة في جلسة المساءلة بعزله

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty حدد البيت الأبيض الأسباب في عدم مشاركة ترامب للجلسة

أخبار ذات صلة

وقال بات سيبولون مستشار الرئيس في الرسالة التي بعث بها لجيرولد نادلر واطلعت رويترز عليها إن فريق ترامب" لا يمكن توقع مشاركته في جلسة في الوقت الذي لم يتم فيه بعد إعلان أسماء الشهود وفي الوقت الذي لم يتضح فيه بعد ما إذا كانت اللجنة القضائية ستوفر للرئيس عملية تتسم بالعدالة من خلال جلسات إضافية".

وأضاف سيبولون في الرسالة أن البيت الأبيض سيرد بشكل منفصل على جلسة بحلول الموعد النهائي يوم الجمعة.