بعد ولادتها بها.. كيف يتم إزالة "وحمة" طفلة باتمان؟

دبي - بواسطة محمد فارس © Lauren Bates 2018 Baby lying on her stomach on a bed, smiling at the camera.

تخضع الرضيعة الأمريكية لونا، التي انتشرت صورها وقصتها منذ عدة أشهر، وأطلق عليها البعض لقب "طفلة باتمان" بسبب ولادتها بحالة جلدية نادرة، تُظر لها وحمة سوداء بوجهها، جعلتها تُشبه البطل الخارق "باتمان".

ومن جانبها، أكدت كارول فينير والدة الرضيعة، خلال مؤتمر صحفي، إن رحلة علاج ابنتها ستتم في روسيا، حيث تخضع لـ 6 أو 8 عمليات جراحية، أبرزها هي المرحلة الأولى التي تتم من خلالها إزالة الوحمة، من خلال الخلايا الصبغية الخلقية من جبينها وحواف جفنيها.

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إعادة تشغيل الفيديو التالي الشرطة الهولندية توقف شخصا يشتبه بضلوعه في هجوم لاهاي أعلنت الشرطة الهولندية اليوم السبت أنها اعتقلت شخصا يشتبه بضلوعه في الهجوم بسكين الذي وقع يوم أمس الجمعة في شارع تجاري في لاهاي، وأسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص. وقالت شرطة المدينة في تغريدة نشرتها عبر صفحتها الرسمية عبر موقع تويتر "إثر الاعتداء بسكين الذي ارتكب في غروتي ماركسترات، تم للتو اعتقال رجل في الخامسة والثلاثين من عمره في وسط لاهاي"، موضحة أن "لا مسكن ثابتا" للمشتبه به. واضافت "سيتم نقله إلى مركز للشرطة حيث سيتم استجوابه". وكان المنفذ فر بعد وقوع الهجوم في متجر كبير بوسط المدينة، فيما سيطر الهلع على حشود المتسوقين في يوم التنزيلات السنوي المعروف بـ"الجمعة السوداء" (بلاك فرايداي). وفي وقت سابق، قالت ماريجي كيبر المتحدثة باسم الشرطة، ردا على سؤال عن احتمال وجود دافع إرهابي وراء الاعتداء، إنّه "من المبكر جدا التكهن في مثل هذه الأمور"، مشيرة إلى أن المحققين يعملون على عدة سيناريوات. وغادر الجرحى الثلاثة وجميعهم من القصر المستشفى إلى منازلهم، وفق ما أفادت الشرطة. وهم فتى (13 عاما) وفتاتان (15 عاما). وفي لندن وقبل ساعات من هذا الاعتداء قتل سجين سابق حكم عليه في قضية إرهاب وأفرج عنه بشروط، شخصين بطعنات سكين قبل أن يسيطر عليه مدنيون ثم قتل برصاص الشرطة التي وصفت الهجوم بأنه "ارهابي". وفي هولندا قالت الشرطة في البداية إنها تبحث "عن رجل أسمر البشرة إلى حد معين" عمره بين 40 و50 عاما ويرتدي معطفا أسود وسروالا رياضيا رماديا، قبل أن تتراجع عن ذلك وتؤكد أن "تحريات معمقة" لا تزال جارية. ووقع الهجوم في أحد المتاجر الكبرى على شارع "غروتي ماركتشترات" الذي يشهد زحمة كبيرة والواقع في أكبر حي تجاري في المدينة غير بعيد من مبنى البرلمان وحيث أيضا مقر الحكومة. وأظهرت مشاهد نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي زبائن أصابهم الهلع يفرون بعيدا من المكان. وقال أحد الشهود للتلفزيون "رأيت فتاتين تصيحان وتهربان ركضا. وفر رجل. قفز بشكل رياضي جدا فوق المقاعد للهروب. كان أشبه بفهد". وشهدت هولندا العديد من الهجمات أو محاولات الهجوم الإرهابية في السنوات الأخيرة. واعلنت الشرطة الاثنين توقيف شخصين للاشتباه في تحضيرهما لهجوم إرهابي في البلاد بنهاية العام مع أحزمة ناسفة وسيارة مفخخة. وحكمت محكمة هولندية في تشرين الثاني/نوفمبر على باكستاني بالسجن عشر سنوات بعد إدانته بالتحضير لـ " اعتداء إرهابي " ضد النائب اليميني المتطرف المعادي للمسلمين غيرت فيلدرز. وفي آذار/مارس قتل أربعة أشخاص حين فتح رجل من أصل تركي النار داخل ترامواي في أوتريخت، وهو ملاحق بتهمة ارتكاب جرائم قتل لغايات إرهابية. وفي أيلول/سبتمبر 2018 أعلنت النيابة العامة الهولندية إحباط "اعتداء إرهابي كبير" في البلاد من خلال توقيف سبعة رجال يشتبه بأنهم كانوا ينوون التحرك خلال "حدث كبير". وفي آب/اغسطس 2018 هاجم شاب أفغاني بسكين سائحين أمريكيين في المحطة المركزية بامستردام. وحكم عليه في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بالسجن 26 عاما. للمزيد على يورونيوز: فيديو: هكذا سيطرت مجموعة من المشاة على منفذ عملية الطعن على جسر لندن طعن ثلاثة اشخاص خلال عرض مسرحي في الرياض حادثة طعن قرب مقر وزارة الداخلية البريطانية في لندن والشرطة تستبعد العمل الإرهابي Euronews (Ar)

نساء لبنان خرجن مجددا إلى شوارع بيروت رفضا للطائفية والعودة للحرب الأهلية نظمت سيدات لبنان اليوم السبت 30 نوفمبر/تشرين الثاني مسيرة في العاصمة بيروت للتنديد بالاشتباكات بين الجماعات المتنافسة في المنطقة قبل أيام، ورفضا للطائفية والعودة للحرب الأهلية. هذا وتجمع العشرات من المتظاهرين اليوم أيضا أمام السفارة العراقية تضامناً مع المحتجين العراقيين، وذلك في اليوم الـ45 لحركة احتجاجية غير مسبوقة يشهدها لبنان. ورفع المعتصمون أعلام البلدين وصور متظاهرين عراقيين قتلوا بالرصاص الحي، مستنكرين خلال تحركهم ما سموه بـ"المذبحة". ويشهد لبنان منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر تظاهرات شعبية بدأت على خلفية مطالب معيشية، في حراك بدا عابراً للطوائف والمناطق، ومتمسكاً بمطلب رحيل الطبقة السياسية بلا استثناء. وتحت ضغط الشارع، قدم رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري الذي يرأس تيار المستقبل ويعد أبرز الزعامات السنية في البلاد، استقالته بتاريخ 29 تشرين الأول/أكتوبر، من دون أن يحدد رئيس الجمهورية ميشال عون حتى الآن موعداً للاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس حكومة جديد. ويثير ذلك غضب المتظاهرين الذين يطالبون بحكومة مؤلفة من اختصاصيين غير أنّ التظاهرات في لبنان لا تعرف مستوى العنف الذي تشهده تظاهرات العراق، رغم حصول عدد من الاعتقالات التعسفية. للمزيد على يورونيوز: لبنان على أعتاب مرحلة جديدة.. كيف تتصرف السلطة؟ وما رأي الشارع؟ توقيف قاصرين يثير غضبا في لبنان ودعوات للمشاركة في "أحد التمزيق" لبنان ينتفض: دون كلل ولا ملل طرابلس تشهد احتجاجات كبيرة قبل "أحد الضغط" في بيروت Euronews (Ar)

شاهد: بعد نحو 14 قرنا في روما.. جزء من "مذود" المسيح يعود إلى بيت لحم وصلت قطعة خشبية يقال بأنها من مهد المسيح اليوم السبت 30 نوفمبر/تشرين الثاني إلى بيتها الدائم في مدينة بيت لحم الإنجيلية بعد 1400 عام من إرسالها إلى روما كهدية للبابا، وكانت القطعة التي يعتقد أنها جزء من مذود (مهد) المسيح عرضت يوم أمس الجمعة خلال قداس تم إحياؤه في القدس. وقوبلت القطعة المغلفة بصليب فضي مزخرف، ويبلغ طولها سنتيمترات بضجة كبيرة لدى وصولها المدينة. هذا وتوافد الفلسطينيون المسيحيون والسياح إضافة إلى السياسيين إلى المكان. ودقت أجراس الكنائس قبل دخولها إلى مقرها الجديد في كنيسة الفرنسيسكان في كنيسة القديسة كاترينا، بعد أن كانت محفوظة في كنيسة سانتا ماريا ماجوري(كنيسة القديسة مريم الكبرى البابوية) في العاصمة الإيطالية روما. وسلمت القطعة الخشبية إلى وصي في كنيسة المهد في بيت لحم الأسبوع الماضي. تقع كنيسة القديسة كاترينا إلى جوار كنيسة المهد الموقع المقدس بمدينة بيت لحم في الضفة الغربية، وتعد من أهم الكنائس الموجودة في مجمع الكنائس في بيت لحم. وهي من ممتلكات الكنيسة الرومانية الكاثوليكية . نقل هيكل خشبي يعتقد المسيحيون أنه جزء من ذلك المذود أرسله بطريرك الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية صفرونيوس للبابا ثيودور الأول عام 640 ميلادية، وقت فتح المسلمين للقدس. للمزيد على يورونيوز: روما تزيح الستار عن "الدرج المقدس" الذي صعد عليه السيد المسيح بالقدس "السير على خطى المسيح" في كنيسة القيامة بالقدس شاهد: ما قصة شجرة زيتون يفوق عمرها عمر المسيح؟ Advertisements Euronews (Ar) 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO التالي في المشاهدة التالي

وأضافت الأم، أن عمليات ستستمر خلال 18 شهرا، وتكلف العملية الواحدة 25 ألف دولار، وفقًا لما ذكرته وكالة "رويترز".



وأوضحت الأم، أن مواقع التواصل الاجتماعي التي ساهمت في نشر قصة رضيعتها، كانت السبب لوصول الأمل للطبيب الروسي، الذي تولى علاجها، في مدة قصيرة نسبيًا، وبصورة أكثر رقة لا تؤذي جلد الطفلة.