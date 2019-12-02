شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن: منتديات الشباب فرصة للحوار بين الشباب والقيادة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء محمد الغباشي، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، إن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا بالشباب في الكثير من المحافل المحلية والدولية، لافتا إلى أن منتديات الشباب تعد من أهم هذه الخطوات التى تتخذها الدولة للحوار مع الشباب والاستماع لمقترحاتهم في كل الأمور المتعلقة بشئون الدولة.

وأضاف مساعد رئيس حزب حماة الوطن، فى تصريح له، أن منتديات الشباب أيضا هى فرصة طيبة للحديث مع جميع الجنسيات المختلفة، والاستماع لهم فى القضايا الدولية وعرض كل وجهات النظر والاقتراحات وكيفية معالجة القضايا والأمور في كل المجالات.

وتابع قائلا، إن القيادة السياسية حريصة بشكل كبير على الاهتمام بالشباب وذلك لضمان تمكينهم على أرض الواقع التمكين الفعلى بعد تأهيلهم للاندماج في الحياة السياسية والحزبية والعملية والعامة، وهو ما حدث بالفعل في تشكيل المحافظين ونوابهم واختيار عدد كبير من الشباب في موضع المسئولية.