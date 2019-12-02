انطلاق مسابقة التحدث بالفصحى والخطابة في "تعليم القليوبية"

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، انطلاق برنامج مسابقة، التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والإلقاء الشعري وتعميق دراسة النحو للعام 2019/2020م، وذلك في عامها الـ27 على مستوى الجمهورية، والـ22 على مستوى الوطن العربي.

وتنطلق المسابقة تحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وقال "عجلان"، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إنه جرى تشكيل فريق عمل تحت إشراف حنان بسيوني الموجه العام للغة العربية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية.

وأوضح "عجلان"، أن المسابقة تهدف إلى رفع مستوى الطلاب في اللغة العربية ومهاراتها في (الاستماع، الكلام، القراءة، الكتابة)، وإحياء فن الخطابة المرتجلة التي تبني الشخصية الفعالة، ورفع مستوى الطلاب في الإلقاء الشعري المعبر الذى يؤدي إلى ارتقاء الأسلوب والنطق السليم وتمثيل المعاني والتذوق اللغوي والأدبي وتنشيط مهارة التحدث بالفصحى فيما يريد الطالب التعبير عنه والتحاور فيه وتدريب الطالب على تقويم ما يقرأ وما يكتب تقويمًا نحويًا صحيحًا وتنمية مهارات اللغة العربية بوصفها لغة قومية تغرس الانتماء في نفوس الأبناء.