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أسعار الدولار تستقر في بداية تعاملات اليوم

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

استقر سعر صرف الدولار في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بتعاملات أخر اليوم أمس.

وظل سعر العملة الأمريكية مستقرا في بنوك الأهلي، ومصر، والإسكندرية عند 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع.

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وبقى سعر الدولار مستقرا في بنوك التعمير والإسكان، وقناة السويس، وكريدي أجريكول، والبركة عند 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنكي العربي الأفريقي، والتجاري الدولي عند 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع.

ارتفع سعر شراء الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 16.09 جنيه، فيما بقى سعر البيع مستقرًا عند 16.17 جنيه.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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