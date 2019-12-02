حاولا سرقة أسطوانة غاز.. حبس نجار مسلح وربة منزل 3 سنوات في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الأولى"، بمعاقبة نجار مسلح، وربة منزل، بالحبس لمدة 3 سنوات، والزمتهما المحكمة بالمصاريف الجنائية، ومصادرة مركبة "توك توك" المضبوطة في الواقعة، وذلك لاتهامهما بمحاولة سرقة اسطوانة غاز.

صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد الشرنوبي، ويوسف عدلي، وسكرتارية محمد رضا، وذلك في أحداث القضية رقم 9685 لسنة 2019 جنايات مركز شركة الرياض، والمقيدة برقم 1822 لسنة 2019، كلي كفر الشيخ.

وكان المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال المتهمين "على م.ص.ا"، 24 سنة، نجار مسلح، و"الطاهرة ص.ا.أ.ح"، 23 سنة، ربة منزل، ويقيمان بدائرة قسم ثان شرطة كفر الشيخ، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، لأنهما في يوم 7 / 8 / 2019، بدائرة مركز شرطة الرياض، شرعا في سرقة أسطوانة الغاز المملوكة للمجني عليه "مصطفي ع.ع. إ".

وتبين من قرار إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، أن ذلك وقع بطريق الإكراه على نجل المجني عليه الطفل "محمد".