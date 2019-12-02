مبادرة لزراعة الأشجار المثمرة في المدارس ومراكز الشباب ببورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

أعلن اللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي بمحافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، عن بدء حفر "الجورات الزراعية" في إطار الإعداد لزراعة 250 شجرة مثمرة داخل عدد من المدارس والمراكز الطبية ومراكز الشباب في نطاق الحي، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لزراعة مليون شجرة مثمرة على مستوى محافظات الجمهورية.

وأشار "قاسم"، في تصريحات صحفية، إلى أن إدارة الحدائق بالحي قامت بتجهيز 70 جورة لبدء زراعتها في عدد من المدارس والمراكز الطبية ومركز شباب القابوطي، وذلك كمرحلة أولى، مؤكدًا على أن العمل سوف يتواصل لتجهيز باقي الجورات لزراعة 250 شتلة كمرحلة أولى، من أشجار الزيتون والرمان والليمون.

وأوضح رئيس الحي أن المبادرة الرئاسية تستهدف تخفيف مخاطر التغيرات المناخية، وتبدأ بمحافظة بورسعيد لأنها أول محافظة تم تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة بها، لذلك سيتم البدء بزراعة الأشجار المثمرة في المستشفيات ومدارس المحافظة لاستكمال الخطة.