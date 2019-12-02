بالصور- تحصيل الرسوم المتأخرة على "محلات الحرفيين" في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:
شنت إدارة التفتيش في حي الضواحي بمحافظة بورسعيد، حملات مكثفة، صباح اليوم الاثنين، لتحصيل الرسوم المتأخرة على المحلات الواقعة داخل نطاق الحي.
وأشار اللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي، في تصريحات صحفية، إلى أن العاملين بإدارة رخص المحلات تحت إشراف المشرف العام على الرخص والمحلات توجهوا إلى منطقة حرفيين فاطمة الزهراء، لتحصيل المتأخرات من المحلات، وتوريد المتحصلات بأمر توريد للخزينة بالمركز التكنولوجي، وإدخال ما تم سداده على النظام الالكتروني المرتبط بالمركز التكنولوجي.
وأكد رئيس الحي أنه لا تنازل عن تحصيل حقوق الدولة وتطبيق القانون بكل حزم، لافتا إلى أنه بناء على تعليمات المحافظ اللواء عادل الغضبان، يتم تقديم تسهيلات في سداد المتأخرات ومراعاة البعد الاجتماعي والحالات الإنسانية لعدد من الحالات.
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