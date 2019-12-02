الصين تفرض عقوبات على منظمات أمريكية رداً على توقيع ترامب قانونا يتعلق بهونغ كونغ

أعلنت الصين، اليوم الاثنين، فرض عقوبات على عدد من المنظمات الأمريكية غير الحكومية، بما في ذلك "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، بعد اعتماد واشنطن قانونا بشأن هونغ كونغ؟، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية، في مؤتمر صحفي: "في الآونة الأخيرة أصدرت الولايات المتحدة قانون حماية حقوق الإنسان والديمقراطية في هونغ كونغ، متجاهلة احتجاج

الصين، وهذا انتهاك خطير للقانون الدولي والمعايير الأساسية للعلاقات الدولية، فضلا عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين.

وقد أعربت بكين عن احتجاجها القوي في هذا الصدد. وردا على ذلك، قررت الصين فرض عقوبات على عدد من المنظمات الأمريكية غير الحكومية، بما في ذلك المعهد الديمقراطي

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الوطني، وهيومن رايتس ووتش، وفريدوم هاوس".

وتجتاح هونغ كونغ منذ أكثر من خمسة أشهر احتجاجات وتظاهرات ضخمة ضد مشروع قانون، يسمح للسلطات المحلية بتسليم مطلوبين لبكين، قابلتها قوات الأمن هناك بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي. وتتهم بكين قوى أجنبية بالوقوف وراء الاضطرابات الحاصلة في هونغ كونغ.

ووقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مؤخرا قانونا يدعم المتظاهرين ويحظر تصدير بعض المعدات للشرطة في هونغ كونغ، واعتبرت الصين هذا القانون تدخلا في شؤونها الداخلية.