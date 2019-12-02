بكين تصعد ضد واشنطن وتفرض عقوبات على منظمات أمريكية غير حكومية

أعلنت الصين، اليوم الإثنين، فرض عقوبات على عدد من المنظمات الأمريكية غير الحكومية، بما في ذلك "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، بعد اعتماد واشنطن قانونًا بشأن هونج كونج.

كان موقع إكسيوس الإخباري الإلكتروني قال

إن اتفاقًا تجاريًا بين الولايات المتحدة والصين "توقف (الآن) بسبب قانون هونج كونج".

وأضاف التقرير نقلًا عن مصدر قريب من الفريق المفاوض للرئيس الأمريكي دونالد

ترامب لم يكشف النقاب عنه أن الاتفاق تعثر أيضًا بسبب الحاجة لوقت للسماح للسياسات الداخلية للرئيس الصيني شي جين بينغ بالاستقرار.

قالت وزارة الخارجية الصينية، الخميس، إن القانون الذي وقعه ترامب يوم الأربعاء ويدعم المحتجين في هونج كونج تدخل خطير في شئون الصين.