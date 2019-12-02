أعلنت الصين، اليوم الإثنين، فرض عقوبات على عدد من المنظمات الأمريكية غير الحكومية، بما في ذلك "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، بعد اعتماد واشنطن قانونًا بشأن هونج كونج.
كان موقع إكسيوس الإخباري الإلكتروني قالإن اتفاقًا تجاريًا بين الولايات المتحدة والصين "توقف (الآن) بسبب قانون هونج كونج".
وأضاف التقرير نقلًا عن مصدر قريب من الفريق المفاوض للرئيس الأمريكي دونالدترامب لم يكشف النقاب عنه أن الاتفاق تعثر أيضًا بسبب الحاجة لوقت للسماح للسياسات الداخلية للرئيس الصيني شي جين بينغ بالاستقرار.
قالت وزارة الخارجية الصينية، الخميس، إن القانون الذي وقعه ترامب يوم الأربعاء ويدعم المحتجين في هونج كونج تدخل خطير في شئون الصين.
كانت هذه تفاصيل خبر بكين تصعد ضد واشنطن وتفرض عقوبات على منظمات أمريكية غير حكومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.