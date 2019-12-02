عيد الشكر في الولايات المتحدة يتحول إلى "كابوس"

أدى تساقط الثلوج بكثافة إلى إغلاق طرق في الولايات المتحدة، وإلغاء نحو 900 رحلة جوية، فيما كان يتوقع أن يكون أكثر أيام السنة ازحامًا بالنسبة للطرق الرئيسية والمطارات.

كما تقطعت السبل بالعديد من المسافرين الذين يحاولون

العودة إلى منازلهم يوم الأحد بعد عطلة عيد الشكر.

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قالت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن تؤدي العاصفة إلى تساقط ثلوج يبلغ ارتفاعها نحو 30

سنتيمترًا في الجانب الغربي من منطقة مترو بوسطن، بحلول صباح الإثنين.

وتزايد إلغاء وتأجيل الرحلات الجوية طوال اليوم ومعظمها كان في مطارات في سان فرانسيسكو ونيوارك وبوسطن.

ذكر موقع فلايت أوير الإلكتروني أنه بحلول الساعة 10.30 بتوقيت شرق الولايات المتحدة ألغيت 881 رحلة وتأجلت 7122 رحلة أخرى.