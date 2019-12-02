الصين تتخذ تدابير عقابية بحق أميركا رداً على دعم محتجي هونج كونج

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، إنها علقت مراجعة الطلبات المقدمة من سفن وطائرات الجيش الأميركي لزيارة هونج كونج رداً على تشريع أقره النواب الأميركيون دعماً للمحتجين في المدينة الخاضعة لحكم بكين.

وفرضت الحكومة الصينية عقوبات أيضاً على منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية، ومقرها الولايات المتحدة، متهمة إياها بدعم الأنشطة المتطرفة العنيفة في هونج كونج حسبما قالت هوا تشون ينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية في إفادة صحفية مقتضبة في بكين.

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كانت الصين قد قالت الأسبوع الماضي إنها ستتخذ "إجراءات مضادة حازمة" إذا واصلت الولايات المتحدة التدخل في هونج كونج.