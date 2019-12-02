قوات الاحتلال تعتقل 11 فلسطينياً من الضفة

اعتقلت، اليوم الاثنين، قوات تابعة للاحتلال الإسرائيلي 11 فلسطينياً خلال مداهمات بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، على موقعها الإلكتروني، أن المداهمات قامت بها قوات من الأمن الداخلي وحرس الحدود والشرطة.

ولم تذكر الصحيفة ما إذا كان لأي من الموقوفين انتماءات تنظيمية.

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وتعتقل إسرائيل، بصورة شبه يومية، فلسطينيين تزعم بأنهم "مطلوبون لأجهزة الأمن، للاشتباه في ضلوعهم في الإخلال بالنظام العام والقيام بأعمال شغب".