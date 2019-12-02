اعتقلت، اليوم الاثنين، قوات تابعة للاحتلال الإسرائيلي 11 فلسطينياً خلال مداهمات بالضفة الغربية المحتلة.
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، على موقعها الإلكتروني، أن المداهمات قامت بها قوات من الأمن الداخلي وحرس الحدود والشرطة.
ولم تذكر الصحيفة ما إذا كان لأي من الموقوفين انتماءات تنظيمية.
اقرأ أيضاً...الاحتلال الإسرائيلي يخطط لبناء 11 ألف وحدة استيطانية بالقدس
وتعتقل إسرائيل، بصورة شبه يومية، فلسطينيين تزعم بأنهم "مطلوبون لأجهزة الأمن، للاشتباه في ضلوعهم في الإخلال بالنظام العام والقيام بأعمال شغب".
كانت هذه تفاصيل خبر قوات الاحتلال تعتقل 11 فلسطينياً من الضفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.