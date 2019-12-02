أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي إن الشعب الفرنسي سيكرم اليوم الاثنين، ذكرى الجنود الثلاثة عشر الذين قتلوا في حادث تحطم مروحيتين في مالي قبل أسبوع خلال عملية لمكافحة الإرهاب.
وستُقام مراسم تذكارية كبيرة في الساعة 3 مساءً (1400 بتوقيت جرينتش) في مجمع ليزانفاليد التذكاري بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس مالي إبراهيم أبو بكر كيتا.
اقرأ أيضاً...العثور على الصندوقين الأسودين لطائرتي فرنسا بعد حادثة مالي
ويمكن للشعب الفرنسي أيضاً أن يشارك في تكريم الجنود صباح الاثنين عند جسر بونت أليكساندر الثالث، ليس بعيدًا عن كنيسة ليزانفاليد.
وقتل الجنود عندما اصطدمت مروحيتان خلال عملية لمكافحة الإرهاب ضد إرهابيين.
ولدى فرنسا حوالي 4500 جندي منتشرين في مالي والنيجر وتشاد لمحاربة المتطرفين في منطقة الساحل.
وهناك أيضاً 1100 جندي من الجيش الألماني متمركزين في المنطقة كجزء من مهمة للأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا تكرم ذكرى 13 جندياً قضوا في تحطم مروحيتين بمالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.