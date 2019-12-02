كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل اثنين من مسؤولي المخابرات في كابول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت شبكة "ايه بي سي نيوز" عن مسؤول أفغاني قوله إنه فتح مسلح النار على سيارة في العاصمة كابول، مما أسفر عن مقتل اثنين من مسؤولي الاستخبارات وجرح ثلاثة آخرين.

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي إن الشرطة تبحث عن المسلح الذي نفذ الهجوم في وقت مبكر من يوم الاثنين، مضيفا ان الشرطة أغلقت المنطقة الشرقية 9 من كابول أثناء بحثها عن المهاجم.

ولم تعلن أي جماعة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم، لكن نفذت كل من طالبان وإحدى جماعات الدولة الإسلامية هجمات في العاصمة.

تسيطر طالبان على ما يقرب من نصف أفغانستان، حيث تشن هجمات شبه يومية تستهدف القوات الأفغانية والمسؤولين الحكوميين ولكنها تقتل أيضًا عشرات المدنيين.