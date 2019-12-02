كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعثر صفقة التجارة الأمريكية الصينية بسبب تشريع هونج كونج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد موقع "آكسيوس" الإخباري على الإنترنت نقلًا عن مصدر مقرب من فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التفاوضي أن الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين "توقفت الآن بسبب تشريع هونغ كونغ".

وأضاف التقرير نقلا عن المصدر الذي لم يكشف عن اسمه ان الصفقة توقفت ايضا لانه كان هناك حاجة لمزيد من الوقت للسماح للسياسة الداخلية للرئيس الصيني شي جين بينغ لتهدأ.

قالت وزارة الخارجية الصينية يوم الخميس، إن التشريع الذي وقعه ترامب يوم الأربعاء بدعم المتظاهرين في هونج كونج يمثل تدخلًا خطيرًا في الشؤون الصينية.