كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. وزير الطاقة الأمريكي يعلن استقالته من منصبه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الطاقة الأمريكى، ريك بيرى، عبر حسابها الرسمي على تويتر، استقالته من منصبه، دون الإدلاء بتفاصيل إضافية.

وقال بيري: " أودع اليوم وزارة الطاقة، كان لى الشرف أن أعمل وزيراً فى إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب"​​​.

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يذكر أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، كان قد نشر تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر، قال فيها: "أود أن أشكر وزير الطاقة، ريك بيري، على المهمة المتميزة التى قام بها"، وتابع: "يسرنى أيضا ترشيح نائب الوزير الحالي، دان برويليت، لمنصب وزير الطاقة الجديد".