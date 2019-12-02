إعلان عن خطة للقضاء عن استغلال الأطفال في التسول..والمصلي: ظاهرة تهدد صورة المغرب

أعلنت جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، عن إعداد خطة من اجل القضاء على تسول الأطفال، وسيتم الإعلان عنها، في يوم 4 من دجنبر الجاري.

ووصفت جميلة المصلي ظاهرة استغلال الأطفال في التسول ب”المقلقة”، مشددة على أنها تهدد صورة المغرب وتمس مجهوداته.

وقالت الوزيرة مساء اليوم الاحد، في برنامج حديث مع الصحافة، انها عقدت اجتماعا مع وكيل العام، حضرته قطاعات عمومية والمجتمع المدني المعني بالأمر، إضافة إلى المديرية العامة لأمن الوطني من أجل إعداد خطة تهدف للقضاء على ظاهرة استغلال الأطفال في التسول.

وأوردت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، انها ترفض العقوبات الزجرية ضد المتسولين، لأنها تسعى إلى القضاء على التسول بمقاربة متكاملة ومندمجة هدفها حماية الطفل اولا.