مدرب برشلونة: وجود ميسي يعد ميزة رائعة دائما

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أبدى مدرب برشلونة الإسباني، إرنستو فالفيردي، رضاه بفوز فريقه على أتلتيكو مدريد بهدف يتيم، ضمن أحداث الجولة الخامسة عشر من الليغا.

وذكر فالفيردي في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية "لقد حققنا الانتصار، وحصدنا 3 نقاط مهمة جدًا.. رغم المعاناة كان الفوز أهم شيء".

وأضاف "لقد توقعنا أن يبدأ أتلتيكو مدريد المباراة بهذه الطريقة، وفي أول 20 دقيقة كانوا أقوياء جدًا، وكل هجمة ضدنا كانت مؤذية".

وتابع "مع السيطرة على الكرة بشكل أكبر والتقدم، نجحنا في خلق الفرص، وكلا الفريقين سنحت له فرصتان مؤكدتان، لكن الأفضلية في الشوط الثاني كانت لنا بنسبة أكبر قليلًا".

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واستكمل "تير شتيغن؟ كان هناك حارسان في الملعب يمكنهما صناعة المعجزات، ودائمًا يقومان بتصديات رائعة".

وواصل فالفيردي "أنا راض، وأعجبني كل شيء، ويجب النظر للمباراة بشكل كامل، فنحن في البداية عانينا لكننا سجلنا، وحققنا النقاط الثلاث، ولا يمكن أن نفكر بشكل سيء الآن".

وأردف "ميسي؟ في المباريات التي تتسم بالتساوي مع الخصم، فإن وجود ميسي يعد ميزة رائعة دائمًا".

واختتم "بيكيه؟ أعتقد أنه بخير، كان بمقدوره الاستمرار في اللعب، لكني فضلت عدم المخاطرة به".