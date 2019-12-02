ماذا قال كريستيانو لجماهير يوفنتوس بعد التعادل؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وجه نجم يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، رسالة لجماهير فريقه عقب التعادل أمام ساسولو وفقدان الصدارة لصالح إنتر ميلان.
وأحرز كريستيانو هدف التعادل ليوفنتوس، من ركلة جزاء في المباراة التي انتهت بنتيجة (2-2)، ليخسر البيانكونيري صدارة الترتيب لصالح إنتر الذي فاز على سبال (2-1).
وكتب رونالدو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام "ليست النتيجة التي كنا نريدها، لكننا سنواصل العمل بقوة لتحقيق أهدافنا".
واستعاد إنتر صدارة الدوري الإيطالي بعد 7 جولات من خسارتها، مستغلًا تعادل يوفنتوس، ليرفع رصيده إلى 37 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن البيانكونيري.
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