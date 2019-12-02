اعتقال 11 فلسطينيا بينهم شقيق الشهيد أبو دياك

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، حملة دهم وتفتيش بمناطق مختلفة بالضفة تخللها اعتقال عددا من الشبان بينهم شقيق الشهيد الأسير سامي أبو دياك.

وقال جيش الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام إن جنوده اعتقلوا 11 فلسطينيا بمداهمات بالضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة حيازة وسائل قتالية وأسلحة والمشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

في شمال الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم جنين وشرعت في تفتيش أحد المنازل. وأطلق المقاومون النار تجاه قوات الاحتلال.

وفي سيلة الظهر جنوب جنين، اعتقلت قوات الاحتلال صلاح أبو دياك، شقيق الشهـيـد الأسير سامي أبو دياك، بعد أن عاثت خرابا بداخل منزل العائلة.

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أما في بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال اعتقلت محمد عيسى أبو عمر (24 عاما)، بعد أن داهمت منزل والده في حارة الفواغرة وسط بيت لحم.

وفي بلدية العيسوية، اعتقلت شرطة الاحتلال بساعات الليل الطفلين الشقيقين أحمد خليل كليب وشقيقه محمد، بعد مداهمة منزل ذويهما وتفتيشه، في محيط مسجد الصابرين.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين أسحاق خالد أبو تايه وعلاء توفيق أبو تايه، عقب دهم منزلي ذويهما في حي عين اللوزة في سلوان، وتفتيشهما.