مصرع امرأة في حادث طرق قرب الشبلي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقيت امرأة مصرعها وأصيب شخصان في حادث طرق وقع بين عدة سيارات قرب قرية الشبلي صباح اليوم، الإثنين.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داوود الحمراء"، أن المركز تلقى بلاغا مفاده وقوع حادث طرق بين 3 مركبات، على شارع رقم 767، من "كفار تابور" إلى "شدموت دفوراه"، وتوجه طاقم من المضمدين والمسعفين التابع للمركز إلى مكان الحادث، وتم تقديم الإسعافات الأولية ومحاولة إنعاش امرأة (49 عامًا)، إلا أنّ جميع المحاولات باءت بالفشل وتم إقرار وفاتها في المكان متأثرة بجراحها، فيما تم تقديم الإسعافات الأولية لمصابين آخرين، وصفت جراحهما بالطفيفة وتم نقلهما إلى مستشفى "بوريا" قرب طبرية.

وأغلقت الشرطة شارع رقم 767 أمام حركة سير المركبات، من كلا الاتجاهين، من مفترق كفار تابور، إثر وقوع حادث الطرق. وطلبت الشرطة من جمهور السائقين بسلك طرق بديلة، وفتحت ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.