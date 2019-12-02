بيان توضيحي من شرطة مأرب حول توقيف قائد عسكري في نقطة تفتيش

الإثنين 2 ديسمبر 2019

نشرت شرطة مأرب بيانا توضيحيا حول ما تعرض له قائد اللواء 143 وافراد احدى النقاط الأمنية على مدخل مدينة مأرب، مركز المحافظة.



وذكرت الشرطة في بيان لها على فيسبوك، أن "العميد ذياب القبلي قائد اللواء ١٤٣ وصل مع مرافقيه المسلحين إلى النقطة وطُلب منه إبراز الهوية، فأخبر الأفراد ان البطاقة غير موجودة ولم يكونوا يعرفوه فحدث سوء تفاهم".

وتابع البيان، أنه "تم استيعاب الموقف والاعتذار للعميد القبلي، واحيل أفراد النقطة إلى التحقيق والاجراءات تمضي حسب القانون، وسط تفاهمات بين قيادة الأمن والعميد القبلي".

وأضاف، أن ما ينشر في كثير من المواقع والصفحات كلام غير واقعي ولا يمت لما حدث بصلة، فالعميد القبلي قائد عسكري له بصماته في استعادة الدولة ويتفهم الاجراءات الامنية جيدا ويحترمها.

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نص البيان:

توضيح ما جرى بين العميد ذياب القبلي قائد اللواء ١٤٣ وافراد احدى النقاط الامنية على مدخل مدينة مارب.

وصل العميد القبلي قائد اللواء ١٤٣ مع مرافقيه المسلحين الى النقطة وطُلب منه البطاقة ابراز الهوية ، فاخبر الافراد ان البطاقة غير موجودة ولم يكونوا يعرفوه فحدث سوء تفاهم ، فتم استيعاب الموقف والاعتذار للعميد القبلي ، واحيل افراد النقطة الى التحقيق والاجراءات تمضي حسب القانون، وسط تفاهمات بين قيادة الأمن والعميد القبلي.

وما ينشر في كثير من المواقع والصفحات كلام غير واقعي ولا يمت لما حدث بصلة ، فالعميد القبلي قائد عسكري له بصماته في استعادة الدولة ويتفهم الاجراءات الامنية جيدا ويحترمها.

لذا نرجو من اصحاب المواقع والصفحات تحري المصداقية ودقة التعبير السليم وأن ينأوا بأنفسهم ومواقعهم عن تعكير الاجواء وزيادة الشحناء