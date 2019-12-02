شكرا لقرائتكم خبر عن صنعاء.. نجاة قيادي مؤتمري من محاول اغتيال والان مع التفاصيل

الإثنين 2 ديسمبر 2019 قالت مصادر محلية إن القيادي المؤتمري "أمين عبدالله زيد" تعرض لمحاولة اغتيال، اليوم الأحد، كانون الأول 01، 2019، في منطقة سكنه بحي البليلي بمدينة صنعاء.

وذكرت المصادر أن أمين زيد كان بالقرب من قسم شرطة البليلي حينما أطلق مسلحون عددا من الأعيرة النارية أصيب على إثرها بست طلقات توزعت على رجله اليمنى. Advertisements ونقل القيادي المؤتمري إلى أحد مستشفيات العاصمة صنعاء لتلقي العلاج. يشار إلى أن المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي تشهد انفلاتا أمنيا غير مسبوق.

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