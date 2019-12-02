شكرا لقرائتكم خبر عن ممثلو 200 دولة يجتمعون في مدريد لمواجهة الاحتباس الحراري والان نبدء بالتفاصيل

تبدأ اليوم الاثنين قمة الأمم المتحدة للتغير المناخي، حيث يجتمع مفاوضون من 200 دولة في مدريد لوضع قواعد للوصول لهدف مشترك بشأن الحد من الاحتباس الحراري وفقا لاتفاقية باريس.

وسوف تبدأ القمة، التي يطلق عليها مؤتمر الأطراف (COP25) ، وتستمر أسبوعين، بتولي وزيرة البيئة في تشيلي كارولينا شميت الرئاسة. وكان من المقرر عقد القمة في تشيلي، ولكن تم تغيير الموقع إلى إسبانيا بعدما شهدت البلاد مظاهرات مناهضة للحكومة.

ووصفت شميت القمة " بمؤتمر الأطراف للتنفيذ" حيث سوف تحاول الوفود حل النقاط العالقة منذ مؤتمر العام الماضي في بولندا.

وتشمل هذه النقاط كيفية إيجاد نظم تبادل انبعاثات دولي فعال وتعويض الدول الفقيرة عن الأضرار والخسائر التي تلحق بها بسبب المناخ.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش قد حذر أمس الأحد من أن التخفيضات المتعلقة بالانبعاثات الغازية التي تم الاتفاق عليها حتىالآن وفقا لاتفاقية باريس 2015 " غير كافية " للحد من ارتفاع درجات الحرارة لتحقيق هدف خفض الحرارة بواقع 5ر1 و 2 درجة مئوية أعلى من مستويات ما قبل الصناعة.