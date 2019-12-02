بعد اغتيال صحفية.. رئيس وزراء مالطا يتنحى

أعلن رئيس وزراء مالطا، جوزيف موسكات، عزمه التنحي من منصبه، قائلا على التلفزيون الرسمي إنه سيطلب من حزب العمال الحاكم البدء في 12 يناير عملية اختيار رئيس جديد للحزب والحكومة.
وتزايد الضغط على موسكات من داخل وخارج الحزب الحاكم ليقدم استقالته، بعد أن أدى التحقيق في مقتل الصحفية، دافني كاروانا جاليتسيا، المختصة بقضايا مكافحة الفساد، بتفجير سيارتها عام 2017 ، إلى توجيه اتهامات يوم السبت إلى رجل أعمال تفيد مزاعم بأنه على صلة بوزراء ومسؤولين كبار.
وخرج آلاف المحتجين المناوئين للحكومة إلى شوارع العاصمة فاليتا في وقت سابق، يوم الأحد، وتوجهوا في مسيرة من البرلمان إلى مقر المحكمة في وسط المدينة.
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