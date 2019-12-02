ترامب ونتنياهو يبحثان 'التهديدات الايرانية'

أعلن البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث خلال مكالمة هاتفية، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "إيران وملفات أخرى".
وقال البيت الأبيض في بيان، إن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو"، مبينا أن "الزعيمين بحثا التهديد الذي تمثله إيران، بالإضافة إلى قضايا أخرى ثنائية وإقليمية مهمة".
من جانب آخر، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم امس الأحد، في تقاريرها أن المسؤولين في البيت الأبيض والحكومة الأمريكية، يؤكدون أن واشنطن تشعر بالضيق، لأن خطة "صفقة القرن" قد توقفت منذ شهور، وأن "الوضع الحالي يخلق الإحباط والدهشة والغضب"، مشيرة إلى أن ترامب يشعر بخيبة أمل.
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