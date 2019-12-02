شكرا لقرائتكم تداول: الحد الأعلى بـ15% سيقلص هيمنة الشركات الكبرى على أداء المؤشر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت بورصة تداول السعودية، اليوم الاثنين، إنها تستحدث حداً أعلى لمؤشر الأسهم بنسبة 15% لتقليص سيطرة الشركات الأكبر.

ويأتي الإجراء قبيل إدراج متوقع لشركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو السعودية في بورصة المملكة.

وقالت تداول في بيان "وفي حال وصول وزن أي ورقة مالية أو تجاوزها للحد الأقصى السموح سيتم تطبيق الحد الأعلى على هذه الورقة المالية".

وكانت "تداول" قد أعلنت يوم أمس عن تحديث منهجية المؤشرات وإدارتها، فيما يخص الأسهم المتاحة للتداول وفقاً للتالي:

أولا: تحديث منهجية حساب الأسهم غير المتاحة للتداول المملوكة من قبل جهة حكومية، إذا كانت 5% أو أكثر، وكذلك ملكيات الأسهم المقيدة، وملكية الشركة لأسهمها، إضافة إلى الملكية المسيطرة، وملكية أعضاء مجلس الإدارة.

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ثانيا: تطبيق آلية جديدة للطروحات الكبيرة لتمكين الانضمام السريع إلى مؤشر تاسي، بحيث يمكن ضم تلك الأوراق المالية إلى المؤشر بنهاية اليوم الخامس من التداول.

وثالثا: تطبيق حد أعلى على مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) بنسبة 15%.

وفيما عدا آلية الانضمام السريع إلى مؤشر السوق الرئيسية "تاسي" النافذة من تاريخه، تكون هذه التغييرات نافذة بنهاية الربع الأخير للعام الحالي بالتزامن مع صيانة المؤشرات الربع سنوية.

وبلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في السوق السعودية خلال شهر نوفمبر حوالي 58 مليار ريال، بانخفاض 6% مقارنة مع أكتوبر الماضي.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة بحوالي 1.5% إلى أكثر من 1.8 تريليون ريال.

أما بالنسبة لقيمة ملكية المستثمر السعودي، فقد شكلت 89%، كما ارتفعت ملكية المستثمر الأجنبي بنسبة 0.21% إلى 9.25% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة بنهاية نوفمبر.