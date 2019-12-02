ابو الحسن: وصلت الرسالة حكومة بشروطهم وإلا التعطيل والتهديد

لفت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​هادي ابو الحسن​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن "الرسالة وصلت أمس بكل صراحة ووضوح، ​حكومة​ بشروطهم وإلا التعطيل والتهديد والتشفي غير آبهين بمطالب ال​لبنان​يين ولا ب​الثورة​ الشعبية، فيما الإنهيار أصبح واقعا والجميع أمام مأزق كبير، أما الخاسر الأكبر فهو لبنان وشعبه، لم يبق لنا سوى الصبر وتعزيز الصمود هذا قدرنا وهذا قرارنا".

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