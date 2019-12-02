وفاة مواطن صعقا في عيون السمك عكار

تعرض المواطن خ.ر.ح ليلا لصعقة كهربائية في محلة عيون السمك عند اطراف بلدة سفينة القيطع في عكار، نقل اثرها الى مستشفى "الخير" في المنية، لكنه ما لبث ان فارق الحياة.
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