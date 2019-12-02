أعلنت ​المديرية العامة للأمن العام​ في بيان أن "الاجهزة المعنية في المديرية، قامت خلال الفترة الممتدة من تاريخ 19/11/2019 لغاية 27/11/2019، وبإشراف النيابات العامة، بتوقيف عدد من الأشخاص بتهم إرتكاب أفعال جرمية وذلك على الشكل التالي: - سبعة اشخاص بجرم ​تزوير مستندات​ سفر لتسهيل عمليات انتقال اشخاص من ​لبنان​ الى دول اوروبية وآسيوية وافريقية - ستة اشخاص بجرم تهريب الاشخاص وتسهيل انتقالهم بطرق غير شرعية - شخص واحد بجرم محاولة مغادرة البلاد بطريقة غير شرعية وبعد انتهاء التحقيق مع الموقوفين احيلوا جميعاً الى ​القضاء​ المختص".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأمن العام: توقيف 14 شخصا لارتكابهم أفعالا جرمية مختلفة بين 19/11 و27/11 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.