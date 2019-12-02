نظمت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (​الإسكوا​) احتفالًا في مقر ​الأمم المتحدة​ في ​بيروت​ بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع ​الشعب الفلسطيني​، وألقت الأمينة التنفيذية للإسكوا، السيدة ​رولا دشتي​، كلمة الأمين العام للأمم المتحدة، مشددة على أن "النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة يشكلّ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي"، مؤكدةً "الالتزام بصون حقوق الشعب الفلسطيني".

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كانت هذه تفاصيل خبر دشتي: النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في فلسطين إنتهاك للقانون الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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