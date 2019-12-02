مقتل 3 أشخاص بعد تحطم طائرة صغيرة شمال مطار سان أنطونيو الدولي في تكساس

أعلنت محطة "إن.بي.سي شيكاجو" نقلًا عن مسؤولي إطفاء، "مقتل ثلاثة أشخاص عندما تحطّمت طائرة صغيرة في الجانب الشمالي من مطار سان أنطونيو الدولي في ولاية ​تكساس​ الأميركية".

وأوضحت أنّ "الطائرة كانت في طريقها من شوغرلاند إلى بويرن، عندما واجهت مشكلات في محرّكاتها وحوّلت اتجاهها إلى مطار سان أنطونيو الدولي. وسقطت الطائرة على رصيف وقُتل كلّ ركابها الثلاثة".