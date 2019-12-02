جونسون: إذا فزت سأشدد عقوبات الإرهاب

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty بوريس جونسون

وربط بوريس جونسون تعهده هذا بفوز حزبه في الانتخابات التي ستشهدها بريطانيا، وفقا لما ذكرت وكالة "رويترز".

وقال زعيم حزب المحافظين لبرنامج (أندرو مار) الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "سنطرح عقوبات أشد على المجرمين الخطرين في اتهامات جنسية وعنيفة وعلى الإرهابيين".

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إعادة تشغيل الفيديو التالي مشاهد عنيفة في احتجاجات الإيرانيين ضد ارتفاع أسعار الوقود خرج آلاف المتظاهرين في إيران احتجاجا على قرار الحكومة رفع أسعار الوقود. وشهدت الاحتجاجات أعمال شغب واشتباطات بين المتظاهرين وقوات الأمن. بي بي سي

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عنف بين الشرطة ومحتجين بجامعة في هونغ كونغ حاولت مجموعات من المحتجين الخروج من جامعة بوليتكنيك هونغ كونغ ولكن واجهتها الشرطة بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي بعد أن طوقت الجامعة. بي بي سي 1 إلغاء Advertisements الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO التالي في المشاهدة التالي

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وتابع قائلا:"أشعر بأسف بالغ لحقيقة أن هذا الرجل كان طليقا.. أعتقد أن الأمر بغيض للغاية وسنتخذ إجراءات حياله".

وكان بريطاني يدعى عثمان خان قد هاجم يوم الجمعة بسكين عددا من المارة في لندن، وقتل اثنين منهم، وأصاب 3 آخرين، قبل أن يفر من المكان.

وتمكنت الشرطة البريطانية من قتله في وقت لاحق بالرصاص. وتبين أنه كان يرتدي سترة ناسفة زائفة.