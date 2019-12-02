جونسون: إذا فزت سأشدد عقوبات الإرهاب

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وربط بوريس جونسون تعهده هذا بفوز حزبه في الانتخابات التي ستشهدها بريطانيا، وفقا لما ذكرت وكالة "رويترز".
وقال زعيم حزب المحافظين لبرنامج (أندرو مار) الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "سنطرح عقوبات أشد على المجرمين الخطرين في اتهامات جنسية وعنيفة وعلى الإرهابيين".
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وتابع قائلا:"أشعر بأسف بالغ لحقيقة أن هذا الرجل كان طليقا.. أعتقد أن الأمر بغيض للغاية وسنتخذ إجراءات حياله".
وكان بريطاني يدعى عثمان خان قد هاجم يوم الجمعة بسكين عددا من المارة في لندن، وقتل اثنين منهم، وأصاب 3 آخرين، قبل أن يفر من المكان.
وتمكنت الشرطة البريطانية من قتله في وقت لاحق بالرصاص. وتبين أنه كان يرتدي سترة ناسفة زائفة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.