مقتل تسعة أشخاص وجرح 3 آخرين إثر تحطم طائرة في ساوث داكوتا الأمريكية

دبي - بواسطة محمد فارس © أرشيف تحطم طائرة في ساوث داكوتا الأمريكية. 01 ديسمبر/كانون الأول 2019.

لقي تسعة أشخاص مصرعهم بينهم طفلان وجرح ثلاثة آخرين إثر تحطم طائرة السبت بعيد إقلاعها في ولاية ساوث داكوتا الأمريكية. والطائرة من طراز بيلاتوس بي سي-12 سقطت بعد وقت قصير على إقلاعها حسبما ذكرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية.

أدى تحطم طائرة السبت في ولاية ساوث داكوتا الأمريكية إلى مقتل تسعة أشخاص بينهم طفلان وجرح 3 آخرين.

وكانت السلطات قد حذرت من هبوب عواصف في المنطقة، وفق مسؤولين أمريكيين.

شاهد أيضاً من دار الأخبار: محادثة هاتفية قد تطرحه خارج البيت الأبيض ... القصة الكاملة لتهديد ترامب بالعزل من الرئاسة

وتحطمت الطائرة من طراز بيلاتوس بي سي-12 بعد وقت قصير على إقلاعها، على بعد 1,5 كلم تقريبا من مطار تشامبرلاين وكان على متنها 12 شخصا، كما ذكرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية.

وذكرت المدعية العامة لمقاطعة برول تيريزا مول روسو أن من بين القتلى قبطان الطائرة. وتابعت لوسائل الإعلام أن الناجين الثلاثة نقلوا إلى مستشفى في سو فولز.

Advertisements

وأقلعت الطائرة من المطار قبيل ظهر السبت بالتوقيت المحلي، متجهة إلى مطار أيداهو فولز بولاية أيداهو الواقعة إلى غرب الولايات المتحدة. وأفادت إدارة الطيران الفيدرالية أن المحققين تنقلوا إلى مكان الحادث وأن المجلس الوطني لسلامة النقل سيتولى التحقيق.

وغرد المجلس الوطني لسلامة النقل أنه باشر "التحقيق اليوم في حادث تحطم طائرة بيلاتوس بي سي-12 قرب تشامبرلاين".

وتقع ولاية ساوث داكوتا في منطقة السهول الشمالية المعرضة لعواصف ثلجية في وقت تهب عاصفة باتجاه شرق الولايات المتحدة. ويستمر التحذير الذي أعلنته السلطات من هبوب عواصف في مقاطعة برول حتى منتصف يوم الأحد، وفق الهيئة الوطنية للأرصاد، مع احتمال تساقط ثلوج "ما يمكن أن يحجب الرؤية بشكل كبير".

وقال مكتب مدعي عام الولاية إنه "لا بد من الإشادة برجال ونساء أجهزة تطبيق القانون والمسعفين والطواقم الطبية لدورهم البطولي في إنقاذ الضحايا في الظروف الجوية القاسية".

فرانس 24/ أ ف ب