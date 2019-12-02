شكرا لقرائتكم خبر عن النائب بسام فليفل يطالب بحل جذرى لعجز المعلمين ببعض المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب بسام فليفل، بحل أزمة عجز المعلمين على مستوى الجمهورية، بشكل جذري، للحفاظ على مستقبل الطلاب، وحرصًا على المضى قدمًا فى تنفيذ المنظومة التعليمية الجديدة.

وأوضح فليفل، أن هناك خطوات من قبل وزارة التربية والتعليم لحل أزمة عجز المعلمين ولكنها مازالت لم تؤت ثمارها فى بعض المدارس فى عدد من المحافظات، ما يؤثر على العملية التعليمية ويهدد مستقبل الطلاب، خاصة مع اقتراب امتحانات نصف العام.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة إنشاء قاعدة بيانات حقيقية حول نسبة العجز على مستوى الجمهورية، والتخصصات، ووضع أكثر من مقترح لحل الأزمة حتى لا تلوح فى الأفق مرة أخرى، ومن ثم يتم تنفيذ هذه الحلول على أرض الواقع، لافتًا، إلى أن هناك حرصا واهتماما من قبل الدولة بالمنظومة التعليمية وعلى الوزارة المعنية ترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات.

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