مليشيا الحوثي تقتحم جامع الشوكاني بصنعاء وتختطف الإمام وشقيقه

الإثنين 2 ديسمبر 2019

اقتحم مسلحون حوثيون مسجد الشوكاني بالعاصمة صنعاء، وقاموا باختطاف إمام وخطيب المسجد وشقيقه.



وذكرت مصادر أن مسلحين حوثيين داهموا، مسجد الشوكاني في شارع عشرين بحي الدائري في العاصمة صنعاء، وقاموا باختطاف إمام وخطيب المسجد شرف الفتى مع شقيقه.

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ولفتت المصادر أن المسلحين الحوثيين عبثوا بمحتويات سكن الإمام الملحق بالمسجد، ومنعت في ذات الوقت الزيارة عن إمام المسجد المختطف وشقيقه بعد اختطافهم ونقلهم الى مكان مجهول.

وكانت المليشيا قد اقتحمت في وقت سابق جامع النصر وجامع الفردوس واستبدلت إماميهما بآخرين محسوبين عليها.