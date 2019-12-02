شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مواطن بانفجار لغم فردي زرعته مليشيات الحوثي شرق الحديدة والان مع التفاصيل

الإثنين 2 ديسمبر 2019 أصيب مواطن بإنفجار لغم فردي زرعته مليشيات الحوثي الإرهابية في منزله بمنطقة المسنا شرق مدينة الحديدة.

وقال مصدر طبي في مستشفى الدريهمي أن المواطن توفيق محمد عبدالله جلاجل أصيب بإنفجار لغم فردي زرعته مليشيات الحوثي في منزله في منطقة المسنا شرق مدينة الحديدة. Advertisements وأضاف المصدر أن اللغم انفجر بالمواطن توفيق أثناء عودته إلى منزله الكائن في منطقة المسنا وأدى إلى تمزيق قدميه ليتم نقل المواطن لحظة إصابته إلى مستشفى الدريهمي لتلقي العلاج. وتواصل مليشيات الحوثي حصد الضحايا من المدنيين الأبرياء جراء انفجار الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها في منازل المواطنين والطرقات العامة والفرعية ومزارعهم في مختلف مناطق محافظة الحديدة.

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