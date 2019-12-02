خلال شهر.. الهلال الإماراتي تقدم مساعدات لأكثر من 3600 أسرة نازحة بالحديدة

الإثنين 2 ديسمبر 2019

قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي خلال شهر نوفمبر المنصرم مساعدات غذائية لأكثر من 3600 أسرة نازحة في محافظة الحديدة غربي اليمن خلال شهر نوفمبر المنصرم.



ووفق متابعة "اليمن العربي"، شملت المساعدات سلال غذائية متكاملة لأكثر من 1660 أسرة نازحة إلى مديرية الخوخة منها 1200 أسرة تسكن مخيم العليلي، و360 أسرة تسكن مخيم الوعرة، و 100 أسرة تسكن في مخيمات مصغرة داخل أحواش في مركز المديرية، و 155 أسرة تسكن في مخيم الحيمة التابعة لمديرية التحيتا.

فيما شملت البقية الأسر الأشد فقرا في مناطق متفرقة على طول امتداد الساحل الغربي.

Advertisements

يأتي ذلك ضمن برنامج الاستجابة الإنسانية المتواصل من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة والذي يستهدف إغاثة الأسر النازحة والأسر الأشد فقرا والأسر المنكوبة جراء قصف المليشيات الحوثية.

وتعتمد هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على مسح دقيق ومتجدد من قبل فرق محلية متخصصة ومدربة، لضمان وصول المساعدات الإنسانية لمحتاجيها واستيعاب النازحين الجدد.

الى ذلك عبر المستفيدون عن سعادتهم وجزيل شكرهم لدولة الإمارات حكومة وشعبا مؤكدين أن مساعداتها لهم ، الغذائية والدوائية والإيوائية، خففت المعاناة عن كاهلهم إلى حد كبير.