شكرا لقرائتكم خبر عن الحديدة.. أحياء حيس السكنية تتعرض للقصف الحوثي المتواصل والان مع التفاصيل

الإثنين 2 ديسمبر 2019 استهدفت مليشيات الحوثي الإرهابية مساء اليوم الاحد الأحياء السكنية ومنازل المواطنين في مدينة حيس جنوب الحديدة.

وقالت مصادر محلية أن مليشيات الحوثي استهدفت الأحياء السكنية ومنازل المواطنين في المدينة بالأسلحة المتوسطة والرشاشة عيار14.5 وعيار 12.7 بشكل مكثف. Advertisements وأضافت المصادر أن عمليات الاستهداف الليلية التي شنتها مليشيات الحوثي على الأحياء السكنية خلفت حالة من الخوف والهلع في صفوف المواطنين. يذكر أن مليشيات الإجرام الحوثية تواصل استهداف الأحياء السكنية ومنازل المواطنين وأدت إلى استشهاد وإصابة مئات المدنيين الأبرياء معظمهم من النساء والأطفال في مختلف مديريات محافظة الحديدة.

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