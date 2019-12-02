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شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يطلع على مقترحات تطوير قطاع النظافة بالمحافظة والان مع التفاصيل
الإثنين 2 ديسمبر 2019
عرضت إدارتي صندوق النظافة والتحسين بساحل ووادي حضرموت مساء الأحد، على محافظ حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني، مقترحات تحسين النظافة.
وأطلع البحسني على مخرجات اللقاء الذي عقد بين الصندوقين لتطوير آليات العمل بينهما والاستفادة من التجارب الناجحة.
وناقش اللقاء وضع حلول للمشاكل والصعوبات التي تعرقل سير تنفيذ الخطط والبرامج الخاصة بالصندوقين.
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