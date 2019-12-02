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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة ثلاثة اشخاص واصابة اخرين في حادث مروع بعقبة عبدالله غريب والان مع التفاصيل
الإثنين 2 ديسمبر 2019
كشف مصدر في حضرموت ان مستشفيات مدينة المكلا عاصمة المحافظة، استقبلت قبل ساعات مجموعة من المصابين اثر انقلاب احد باصات النقل القادمة من مديريات وادي حضرموت الى المكلا.
وبحسب مصدر فقد توفي ثلاثة اشخاص من ركاب الباص، إثر الحادث الذي وقع اسفل عقبة عبدالله غريب بفعل السرعة المفرطة.
واكد مصدر ان سيارات الاسعاف هرعت لنقل المتوفين والمصابين الى مدينة المكلا، ثتم توزيعهم على عدد من المستشفيات لتلقي العلاج.
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