اخبار العالم

20 قتيلاً في تبادل لإطلاق نار في المكسيك

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن 20 قتيلاً في تبادل لإطلاق نار في المكسيك والان نبدء بالتفاصيل

قتل 20 شخصًا في تبادل إطلاق نار بين أعضاء يشتبه في أنهم من عصابات المخدرات وقوات الأمن شمالي المكسيك.

وقال حاكم كواويلا ميجيل انجيل "قتل 14 مجرما وقتل أربعة من ضباط الشرطة أثناء قيامهم بعملهم؛ ومدنيين مسالمين اختطفهما المجرمون ثم قتلوهما ".

وأصيب ستة من ضباط الشرطة في تبادل إطلاق النار، الذي بدأ يوم السبت عندما هاجمت مجموعة مسلحة بلدة فيلا يونيون، على بعد حوالي 65 كم جنوب مدينة إيجل باس الحدودية مع الولايات المتحدة، وبدأت في إطلاق النار على المباني الإدارية.

وذكرت السلطات المحلية أن مجندين وأفراد شرطة، بدعم من مروحيات الجيش قاموا بمطاردتهم في عملية استمرت حتى يوم الأحد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 20 قتيلاً في تبادل لإطلاق نار في المكسيك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا