حالة الطقس في السعودية خلال الـ24 ساعة المقبلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 ديسمبر 2019

متابعات_السعودية نيوز

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -في تقريرها عن طقس غد الاثنين- استمرار تكون السحب الرعدية الممطرة التي تسبقها رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق بالمملكة.



ولفتت «هيئة الأرصاد» -في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني- إلى أن الحالة المناخية السابقة تؤثر في مناطق المدينة المنورة، والقصيم، وحائل، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، وتشمل الأجزاء الساحلية، والأجزاء الغربية والشمالية من منطقة الرياض، وتمتد إلى حفر الباطن والقيصومة.

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وأوضحت «هيئة الأرصاد» أن للضباب تأثيرًا خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شمال المملكة وشرقها وجنوب غربها.

وبالنسبة إلى حالة البحر الأحمر، فمن المتوقع أن تكون رياحه السطحية شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين، وحالته متوسطة الموج إلى مائجة.

أما الرياح السطحية على الخليج العربي، فسوف تكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى متر ونصف، وحالته متوسطة الموج.