تعرفي على طريقة ازالة الصدأ عن الملابس!

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 تتأثر بعد الملابس بسبب او بآخر من الصدا الذي لا تفتأ ربة المنزل من تكرار محاولاتها للتخلص منه بلا جدوى لذا نقدم لك اليوم طريقة ازالة الصدأ عن الملابس :

تحتاجين إلى: ماء مغلى رباط مطاطي ملح خل عصير ليمون فرشاة اسنان Advertisements كربونات الصديوم الطريقة أحضري وعاءا وضعي فيه ماء مغلي قومي بوضع قطعة الملابس فوق الوعاء وأربطيه برباط المطاطي قومي بخلط الملح مع عصير الليمون والخل ووزعيه بواسطة فرشاة الأسنان على بقعة الصدأ وأتركيه لمدة نصف ساعة بعد إنتهاء المدة قومي بصب ماء مغلي فوق بقعة الصدأ. تأكدي من إعادة المحاولة إذا لزم الأمر لأكثر من مرة إذا لم تزل البقعة بهذه الطريقة قومي بوضع كربونات الصوديوم على الصدأ وأربطيها بالرباط المطاطي. قومي بتغطيس قطعة الملابس بالماء الساخن عدة مرات لمدة خمس دقائق. في النهاية ستزول البقعة نهائيا بعد غسلها بالطريقة العادية.

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