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تعرفي على طريقة ازالة الصدأ عن الملابس!

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 ديسمبر 2019

تعرفي على طريقة ازالة الصدأ عن الملابس!

متابعات_الخليج 365

تتأثر بعد الملابس بسبب او بآخر من الصدا الذي لا تفتأ ربة المنزل من تكرار محاولاتها للتخلص منه بلا جدوى لذا نقدم لك اليوم طريقة ازالة الصدأ عن الملابس :

 

تحتاجين إلى:

 

ماء مغلى

 

رباط مطاطي

 

ملح

 

خل

 

عصير ليمون

 

فرشاة اسنان

 

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كربونات الصديوم

 

الطريقة

 

أحضري وعاءا وضعي فيه ماء مغلي

 

قومي بوضع قطعة الملابس فوق الوعاء وأربطيه برباط المطاطي

 

قومي بخلط الملح مع عصير الليمون والخل ووزعيه بواسطة فرشاة الأسنان على بقعة الصدأ وأتركيه لمدة نصف ساعة

 

بعد إنتهاء المدة قومي بصب ماء مغلي فوق بقعة الصدأ.

 

تأكدي من إعادة المحاولة إذا لزم الأمر لأكثر من مرة

 

إذا لم تزل البقعة بهذه الطريقة قومي بوضع كربونات الصوديوم على الصدأ وأربطيها بالرباط المطاطي.

 

قومي بتغطيس قطعة الملابس بالماء الساخن عدة مرات لمدة خمس دقائق.

 

في النهاية ستزول البقعة نهائيا بعد غسلها بالطريقة العادية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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