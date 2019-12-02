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شكرا لقرائتكم العراق.. الكتل السياسية تبحث قانونَي المفوضية والانتخابات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت رئاسة مجلس الوزراء العراقي عن اجتماع برئاسة رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، بحضور رؤساء وممثلي الكتل السياسية لمناقشة قانونَي الانتخابات والمفوضية.
ويأتي الاجتماع قبل جلسة البرلمان المقررة، غداً الثلاثاء، لطرح قانونَي المفوضية والانتخابات للنقاش، قبل التصويت عليهما داخل قبة البرلمان.
وكان البرلمان العراقي قبِل استقالة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، الأحد، بعد أسابيع من الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالإصلاح السياسي.
يأتي ذلك فيما قالت مفوضية حقوق الإنسان في العراق إنه تم رصد وجود موقوفين من المسعفين وطلاب جامعات وموظفين، بعد زيارة أحد المواقع التابعة لاستخبارات بغداد.
وأوضحت المفوضية أن هؤلاء موقوفون على خلفية التظاهرات، وطالبت مجلس القضاء الأعلى بالإسراع في حسم قضاياهم جميعاً.
وقبلها، أفاد مصدر أمني أن القوات الأمنية في محافظة النجف دخلت حالة الإنذار القصوى، وكان متظاهرون أقدموا مجدداً على إحراق مقر القنصلية الإيرانية في مدينة النجف.
وهذه المرة الثانية التي يحرق فيها متظاهرون القنصلة الإيرانية في المدينة، بعد إحراقها قبل أيام، الأمر الذي أدى إلى تداعيات تمثلت بمقتل عشرات المتظاهرين برصاص الأمن في اليوم التالي.
ويشهد العراق منذ بداية أكتوبر الماضي احتجاجات مناهضة للحكومة في مدن مختلفة، تعاملت معها قوات الأمن العراقية والميليشيات بقوة، مما أدى لمقتل أكثر من 400 متظاهر وجرح الآلاف. كما تم اعتقال العديد من المحتجين.
وطالب المحتجون في البداية بتأمين فرص عمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، قبل أن تتوسع الاحتجاجات بصورة غير مسبوقة، وتشمل المطالب رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.
واستخدمت قوات الأمن الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع لصد المتظاهرين، مما تسبب في هذه الخسائر الفادحة.
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