حرس السواحل الإيطالي: ارتفاع عدد قتلى انقلاب قارب مهاجرين قبالة ساحل البلاد إلى 18

أعلن حرس السواحل ب​إيطاليا​ "العثور على جثث خمسة مهاجرين قتلوا إثر انقلاب قارب يقلّهم في طقس عاصف قبالة ساحل جنوبي لامبيدوزا الإيطالية في 23 تشرين الثاني الماضي، ممّا يرفع عدد قتلى الحادث إلى 18 شخصًا".

وذكر الناجون من الحادث أنّ القارب أبحر من ​ليبيا​ مستغلًّا تحسُّن الطقس السيء، ومن المُعتقد أنّه كان يقلّ 170 شخصًا. وتمكن أفراد حرس السواحل في لامبيدوزا من نقل 147 مهاجرًا إلى الشاطئ بأمان بعد الحادث. وقد عرقل سوء ​الأحوال الجوية​ عمليّات البحث لأيام عدّة.

وحسب للمنظمة الدولية للهجرة، فقد غرق أكثر من 1100 شخص أو فُقدوا خلال محاولاتهم عبور البحر الأبيض المتوسط هذا العام.