رئيس وزراء مالطا أعلن اعتزامه التنحي من منصبه

أعلن رئيس وزراء ​مالطا​ ​جوزيف موسكات​، أنّه يعتزم التنحي من منصبه، لافتًا إلى "أنّني سأكتب إلى رئيس "​حزب العمال​" بشأن بدء عمليّة اختيار زعيم جديد في 12 كانون الثاني عام 2020. سأستقيل في هذا اليوم من منصب زعيم "حزب العمال"، وخلال الأيام التالية سأستقيل من منصب رئيس الوزراء".

وتزايد الضغط على موسكات من داخل وخارج الحزب ليقدّم استقالته، بعد أن أدّى التحقيق في مقتل الصحفية دافني كاروانا جاليتسيا، المختصّة بقضايا ​مكافحة الفساد​، اثر تفجير سيارتها عام 2017، إلى توجيه اتهامات لرجل أعمال تفيد مزاعم بأنّه على صلة بوزراء ومسؤولين كبار.

وكان قد خرج آلاف المحتجّين المناوئين للحكومة إلى شوارع العاصمة فاليتا، يوم أمس الأحد، وتوجّهوا في مسيرة من البرلمان إلى مقرّ المحكمة في وسط المدينة. ونظّم الاحتجاج عدد من جماعات النشطاء، وقادها أفراد في أسرة الصحافية الضحية.