توقيف رئيس وزراء سابق في التشاد على خلفية اتهامات بالاحتيال

كشف متحدّث باسم الشرطة ​التشاد​ية لوكالة "فرانس برس"، أنّ "السلطات التشادية أوقفت وزير الدولة كالزوبي باهيمي دوبيه، الّذي شغل سابقًا منصب رئيس الوزراء بين عامي 2013 و2016، على خلفيّة شكوى من المفتشية العامة للدولة تتّهمه بالاحتيال".

ويشغل باهيمي دوبيه منصب أمين عام الرئاسة وتتضّمن مهامه تنسيق عمل الحكومة.

يُذكر أنّ العام الماضي، تعهّد الرئيس التشادي ​إدريس ديبي​ إتنو، الّذي يحكم منذ العام 1990 البلد الفقير إنما الغني ب​النفط​، ب​مكافحة الفساد​ المستشري.

كما أنّ التشاد تحتلّ المرتبة 165 من أصل 180 بلدًا في مؤشر مدركات الفساد للعام 2018، الصادر عن منظمة الشفافيّة الدوليّة.