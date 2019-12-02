كشف متحدّث باسم الشرطة التشادية لوكالة "فرانس برس"، أنّ "السلطات التشادية أوقفت وزير الدولة كالزوبي باهيمي دوبيه، الّذي شغل سابقًا منصب رئيس الوزراء بين عامي 2013 و2016، على خلفيّة شكوى من المفتشية العامة للدولة تتّهمه بالاحتيال".
ويشغل باهيمي دوبيه منصب أمين عام الرئاسة وتتضّمن مهامه تنسيق عمل الحكومة.
يُذكر أنّ العام الماضي، تعهّد الرئيس التشادي إدريس ديبي إتنو، الّذي يحكم منذ العام 1990 البلد الفقير إنما الغني بالنفط، بمكافحة الفساد المستشري.
كما أنّ التشاد تحتلّ المرتبة 165 من أصل 180 بلدًا في مؤشر مدركات الفساد للعام 2018، الصادر عن منظمة الشفافيّة الدوليّة.
كانت هذه تفاصيل خبر توقيف رئيس وزراء سابق في التشاد على خلفية اتهامات بالاحتيال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.