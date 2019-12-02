سلطات اليونان ستطلب الدعم من "الناتو" ردا على اتفاق عسكري بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية

أعلن رئيس الوزراء ​اليونان​ي ​كيرياكوس ميتسوتاكيس​، أنّ "​أثينا​ ستطلب الدعم من "حلف شمال الأطلسي- ​الناتو​"، خلال قمّته المقرّرة هذا الأسبوع في لندن"، بعد توقيع أنقرة اتفاقًا عسكريًّا مع حكومة الوفاق الليبية.

وأكّد أنّ "الحلف لا يمكنه أن يبقى غير مبال عندما ينتهك أحد أعضائه القانون الدول، ويسعى إلى إلحاق الضرر بعضو آخر".

وكان الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​ قد وقّع الأربعاء في ​اسطنبول​، اتفاقًا عسكريًّا مع رئيس حكومة الوفاق الليبية ​فايز السراج​، محوره "تعاون عسكري وأمني لتعزيز الاتفاق الإطار للتعاون العسكري الموجود أصلًا، والعلاقات بين جيشي البلدين"، بحسب أنقرة..

وكانت اليونان قد أعربت الأسبوع الماضي عن استيائها من الاتفاق، وقد استدعت سفيري ​تركيا​ و​ليبيا​ في أثينا لطلب "معلومات عن مضمونه".