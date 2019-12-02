أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، أنّ "أثينا ستطلب الدعم من "حلف شمال الأطلسي- الناتو"، خلال قمّته المقرّرة هذا الأسبوع في لندن"، بعد توقيع أنقرة اتفاقًا عسكريًّا مع حكومة الوفاق الليبية.
وأكّد أنّ "الحلف لا يمكنه أن يبقى غير مبال عندما ينتهك أحد أعضائه القانون الدول، ويسعى إلى إلحاق الضرر بعضو آخر".
وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قد وقّع الأربعاء في اسطنبول، اتفاقًا عسكريًّا مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، محوره "تعاون عسكري وأمني لتعزيز الاتفاق الإطار للتعاون العسكري الموجود أصلًا، والعلاقات بين جيشي البلدين"، بحسب أنقرة..
وكانت اليونان قد أعربت الأسبوع الماضي عن استيائها من الاتفاق، وقد استدعت سفيري تركيا وليبيا في أثينا لطلب "معلومات عن مضمونه".
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات اليونان ستطلب الدعم من "الناتو" ردا على اتفاق عسكري بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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